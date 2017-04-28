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29 апреля пройдет Всероссийский субботник

В нашем регионе уже с 1-го апреля распределены все участки, которые закрепили как за организациями, так и за частным сектором. Вот уже целый месяц ведется генеральная уборка улиц Горно-Алтайска. Сегодня на уборку вышли сотрудники разных учреждений и ведомств.

На улицах Горно-Алтайска - генеральная уборка. Пользуясь благоприятной погодой, с раннего утра сотрудники министерства сельского хозяйства вышли на уборку закрепленной за ними территории. Сломанные ветки по берегам реки, мусор старательно собрали и погрузили в машину.

Что с таким же хорошим настроением на завтрашний субботник выйдет и частный сектор, надеются и в горадминистрации. Тем более, что для вывоза всего прошлогоднего мусора организован транспорт. Остается только своевременно подать заявку. Ну а красная линия города - уже давно распределена между организациями и ведомствами.

Выйдя завтра на всероссийский субботник все горожане помимо наведения чистоты вокруг еще раз только подтвердят статус Горно-Алтайска как одного из самых чистых городов страны.

Сергей Булгаков