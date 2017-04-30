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В Горно-Алтайске пройдут праздничные мероприятия

1 мая республика отметит праздник Весны и Труда. Череда торжеств в Горно-Алтайске откроется праздничным шествием трудовых коллективов, которое будет посвящено Году экологии. Этой теме посвятят и театрализованное представление. В программе и торжественная церемония обновления портретной галереи Доски Почета Республики Алтай.

Указом главы региона А. Бердникова ее лауреатами стали 20 человек. Среди них специалисты, достигшие значимых результатов в сельском и лесном хозяйстве, образовании, науке, здравоохранении, культуре, энергетике, сфере услуг и бизнеса. Вечером на центральной площади Горно-Алтайска пройдет молодежная программа. В этот же день дополнительные площадки будут работать в разных микрорайонах города.