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В РА будут внедряться современные технологии раннего выявления семейного неблагополучия

Предотвратить насилие и жестокое обращение с детьми. С 2010 года проводится межведомственный мониторинг. По итогам последних лет наблюдается положительная динамика, а это значит, что сокращается число преступлений, касающихся несовершеннолетних. В правительстве региона состоялось заседание Координационной правительственной комиссии.

Преступлений, совершенных против жизни и здоровья несовершеннолетних стало намного меньше. Показатели говорят, что на 17 случаев меньше. Число преступлений против половой неприкосновенности также снижается. Пострадало на 11 человек меньше. Если говорить о противозаконных действиях против семьи и несовершеннолетних, то цифры также показывают хороший результат. Преступлений стало меньше за 2016 год на 135. Заместитель министра труда Варвара Павленко в своем докладе отметила снижение количества возбужденных уголовных дел по фактам жестокого обращения с детьми. По итогам прошлого года больше всего несовершеннолетних пострадало в Чойском, Майминском, Турачакском районах и в г. Горно-Алтайске.

На Совете многих волновала ситуация в муниципалитетах. Представители районных администраций в режиме видеосвязи приняли участие в обсуждении.

По решению членов координационного Совета очень важна профилактическая работа, которая позволяет своевременно выявить семьи, которым нужна помощь. Во многих районах введена практика кураторства и шефства над неблагополучными семьями. Особое внимание председатель Комиссии Михаил Маргачев попросил уделить информации глав сельских поселений, ведь именно им больше всего известно состояние его жителей, сказал вице-премьер. Таким образом межведомственный мониторинг будет продолжаться, также поддержана идея внедрения современных технологий раннего выявления семейного неблагополучия на территории нашего региона. Такая практика в РА уже имеется. Кроме этого предложено создать при администрациях муниципалитетов межведомственный консилиум по рассмотрению вопросов семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.