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С начала года возбудили 21 уголовное дело по статье "Незаконная рубка леса"

Всего в республике привлечены к ответственности 19 человек.

Нелегальная вырубка леса - в этом замешаны в основном местные жители. Под видом заготовки бурелома - дровосеки пилят здоровые деревья. Или имея разрешение на заготовку определенного объема древесины, вырубают всю деляну. Береза, лиственница, деловой лес - все на продажу. Поэтому зимой, в самый сезон, инспекторы совместно с полицейскими чаще бывают в лесу.

ТАТЬЯНА БУРБЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО И ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В ЛЕСАХ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Государственными лесными инспекторами проведено 473 рейдовых мероприятия, где выявлен 71 факт незаконной рубки. В правоохранительные органы передано 57 дел».

Ущерб лесному фонду измеряется миллионами. Чтобы оценить нанесенный урон - нужно пересчитать каждый новый пенек, оставшийся после лесорубов. За первый квартал зарегистрировано 48 преступлений. Лидер - Шебалино.

АРЖАН БЕЛЕКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЗНАНИЯ МВД по РА: «Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 7,5 миллионов рублей. За совершение указанных преступлений к уголовной ответственности привлечено 19 граждан. Наибольшее количество незаконных рубок совершено в Шебалинском районе, на территории которого совершено 21 преступление».

Алтай останется горным. А вот будут ли склоны гор покрыты деревьями? Ежегодно пожары уничтожают огромные лесные площади. Как правило, они возникают по вине человека. И легальная заготовка древесины становится нелегальной. Министерство природных ресурсов напоминает, если ущерб превысил 5 тысяч рублей - наступает уголовная ответственность.

Ольга Усольцева