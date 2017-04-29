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Министр внутренних дел по РА Павел Гаврилин провёл приём граждан по личным вопросам

Такое общение с жителями РА стало традиционной формой работы силового ведомства с обращениями граждан, участие в которой принимают и представители Общественного совета, действующего при министерстве внутренних дел.

На этот раз вместе с министром приём граждан проводила член Общественного совета, председатель ГТРК «Горный Алтай» Татьяна Кончева. На прием к Павлу Гаврилину записались 8 человек. Обращения касались разных направлений деятельности министерства внутренних дел - от качества расследования уголовных дел, до решения вопросов по трудоустройству. Два жителя региона обратились с жалобами на действия сотрудников полиции.

На часть вопросов министр ответил в ходе приема, дав подробные разъяснения. По жалобам назначено проведение проверок, руководителям подразделений даны указания разобраться в каждой ситуации отдельно. Все поступившие обращения взяты под личный контроль Павла Гаврилина и членов Общественного совета.

По словам Павла Гаврилина, руководство МВД всегда открыто для общения. Для того, чтобы встретится с министром или руководителями подразделений ведомства, достаточно записаться на приём по телефону: 2-21-59. Ни одно обращение не останется без должного внимания, пообещал министр.