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ГТРК "Горный Алтай" продолжает показ мультипликационных фильмов из серии «Четверо друзей»

Переведенные на алтайский язык советские мультфильмы, обрели второе дыхание. Сказочные герои на этот раз отправляются в страну снов и проходят интересный путь.

В очередной серии четверо друзей попадают в страну снов. Заяц, крот и енот не смогли разбудить медвежонка и воображают, что попали в его сон. Друзья начинают все видеть по-другому. В этой серии раскрывается удивительный фантазийный мир ребенка. Медведь, заяц, крот и енот, озвученные голосами известных артистов республики, общаются на алтайском языке, и вновь ждут встречи со своим маленьким зрителем завтра 29 апреля в 8.35 на телеканале Россия 1.