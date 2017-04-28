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В комитетах парламента согласовывают кандидатуры заместителей Председателя Правительства РА

25 мая состоится очередная сессия ГС-ЭК РА. В эти дни на заседаниях профильных комитетов депутаты рассматривают вопросы, которые войдут в её повестку. Среди прочего, совместно с представителями исполнительной власти идёт процесс согласования кандидатур на должности двух заместителей председателя правительства РА.

На совместном заседании комитета по местному самоуправлению и правопорядку и комитета по законодательству и национальной политике, Александр Бердников лично представил кандидатуры на должности заместителей председателя правительства - руководителя единого аппарата главы Артура Кохоева и министра сельского хозяйства Александра Манзырова.

В результате согласований, депутаты всех четырёх комитетов поддержали предложения главы и рекомендовали вынести вопрос об окончательном назначении Артура Кохоева и Александра Манзырова на ближайшую сессию республиканского парламента.

Добавим, что накануне празднования очередной годовщины победы в ВОВ, депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в республиканский закон об использовании копии Знамени Победы на территории нашего региона.