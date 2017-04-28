НОВОСТИ

На местах необходимо работать над увеличением собственных доходов

Увеличение собственных доходов местных бюджетов, улучшение ситуации на рынке труда, поддержка АПК, а также благоустройство и саночистка территорий. В правительстве региона состоялось заседание Совета по местному самоуправлению при главе РА Александре Бердникове. Участники обсудили целый ряд вопросов социально-экономического развития МО.

РА - является регионом устойчивого социально-экономического развития. Реализация глобальных и масштабных проектов при поддержке федерального центра: школы, спортзалы, клубы, больницы, ФАПы, мосты, дороги, а также стабильная общественно-политическая обстановка. Это результат нашей общей, совместной работы, подчеркнул А. Бердников, открывая заседание с главами МО и сельских поселений республики.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Наша совместная работа, взаимная поддержка, конечно, дает достижение каких-то результатов. Я активно работаю в Москве, мои заместители. А вы работаете на местах по консолидации усилий населения. Мы, безусловно, ощущаем постоянную поддержку Главы государства. Ваша задача, чтобы на селе была стабильность, чтобы доились коровы, чтобы школа не сгорела по безалаберности, чтобы вы могли предупредить людей в случае возникновения ЧС».

Предупредить пожары и паводки. Глава поручил "держать руку на пульсе", следует четко проработать систему своевременного оповещения и эвакуации населения в случае ЧС. Вместе с тем, не стоит забывать о текущей работе. Органам местного самоуправления необходимо усилить работу по увеличению собственных доходов. В числе лидеров: Турачак, Майма, Чемал, Усть-Кокса и Горно-Алтайск, но есть и муниципалитеты, которые не обеспечили прирост доходов. Ольга Завьялова отметила проблему собираемости налогов, в частности, недоимку по транспортному налогу, что составляет 100 млн. рублей. Этих средств не получит в итоге дорожный фонд. А значит проблема дорог будет решаться хуже. Поэтому министр финансов обратилась с призывом более активно заниматься этой работой.

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РА: «Всего в местные бюджеты в 16-том году налоговых и не налоговых доходов поступило 2 млрд 18 млн рублей с темпом роста к прошлому периоду 4,7%. В абсолютной сумме это составляет 89 млн рублей».

Также на заседании Совета обсудили работу органов местного самоуправления по улучшению ситуации на регистрируемом рынке труда, а также ведение регистра муниципальных правовых актов и, в целом, мониторинг достижения социально-экономических показателей районов. А. Бердников напомнил о тесном взаимодействии органов власти с сельскими старостами и поздравил сотрудников муниципалитетов с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления.

Владимир Попошев