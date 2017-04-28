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Ребята из Горного Алтая поедут в Германию

В Горно-Алтайском госуниверситете проходит Весенняя академия лекторов фонда имени Роберта Боша. Более 50-ти человек с Восточной Европы, России и Азии встретились на Алтае, чтобы обменяться опытом, дать уроки немецкого языка для школьников и студентов.

Впервые лекторы из фонда имени Роберта Боша приехали в Россию в 2011 году. Цель программы направлена на обмен опытом в знании иностранных языков. Кристоф Штайнерт живёт на Алтае уже второй год.

Кристоф признаётся, что восхищён красотой природы Горного-Алтая и его экологией. За два года он успел побывать во многих районах РА. Учился общаться на русском языке на бытовом уровне, узнавал культуру, проводил уроки немецкого языка в школах республики. Студенты ГАГУ также имеют возможность изучать иностранный за границей.

Сочинение необходимо было написать на немецком языке. В августе обладатели стипендий поедут в Германию, где будут изучать её историю и немецкий язык.

Сергей Булгаков