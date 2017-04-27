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Горожане и майминцы увидят премьеру мюзикла «Стиляги»

Майминский фонд "Перспектива" предлагает окунуться в эпоху 60-ых. В ближайшие выходные состоится премьера нового мюзикла "Стиляги". Действующие лица: призеры шоу-проекта "Две звезды" и участники благотворительных проектов. Наша съемочная группа побывала на репетиции музыкального спектакля и узнала, чем же на этот раз непрофессиональные артисты будут удивлять своих зрителей.

Последние наставления режиссера Дарьи Найденовой. Генеральный прогон. Ошибки - не допускаются. Спектакль переносит нас сначала в конец 70-х, в квартиру главных героев - Мэлса и Люси. Воспоминанию о самых ярких моментах молодости. Тогда модный стиляга и студентка полюбили друг друга, и тем самым вместе бросили вызов советской идеологии.

Яркие образы создают весь антураж эпохи, в том числе, музыкальное сопровождение. "Буги-вуги", "Твист". Эти танцы хорошо знакомы представителям эпохи 60-х. В течение двух месяцев участники проекта разучивали непривычную для них хореографию.

Два времени, две темы. Устой или свобода? Кто спустя двадцатилетний срок сохранил дух шестидесятых, а кто смог приспособиться к уже другому укладу? "Стиляги" - это уже седьмая постановка некоммерческого фонда "Перспектива", на сегодня - самая масштабная. Число артистов, причем непрофессиональных, выросло до сорока. Здесь призеры "Двух звезд" и других благотворительных проектов. По задумке организаторов, спектакль должен дать посыл современной молодежи "Жить сегодня! Жить полной жизнью!"

Вырученные средства будут направлены на реализацию программы "Развитие соседских сообществ", которая акцентирована на благоустройство дворовых территорий. Мюзикл пройдет в субботу в Майминском центре культуры. Также окунуться в эпоху 60-х можно в Национальном театре, там спектакль пройдет в воскресенье.

Олеся Овсянкина