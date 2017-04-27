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Шебалинская детская школа искусств отмечает свой полувековой юбилей

50 лет назад были открыты всего два класса, а сегодня это современное учреждение дополнительного образования. Успехи учеников и достижения педагогов подтверждают кубки, медали и дипломы многочисленных фестивалей и конкурсов.

Шебалинская детская школа искусств. Здесь целый год звучит музыка, ребята изучают нотную грамоту, новые движения, рисуют, и поют. История Школы уходит своими корнями в шестидесятые годы 20 века. Полвека назад это было небольшое учебное заведение с классами - фортепиано и баяна. За годы работы Школа стала набирать обороты, дети с удовольствием посещали занятия, обучались музыкальной грамоте и постигали игру на инструментах.

Об успехах творческих коллективов Шебалинской ДШИ сами за себя говорят вот эти многочисленные дипломы, кубки и медали. Одна из последних наград - диплом 1 степени в номинации «Академический вокал". Хоровой коллектив «Веселый фломастер» в начале апреля участвовал в VII Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!» в г.Омске.

Еще одна гордость Шебалинской Школы искусств. Это класс национальных музыкальных инструментов. Ансамль "Куреелей" этой весной привез первое место с межрегионального конкурса в Хакасии. В классе изобразительного искусства царит тишина, лишь изредка слышен шелест бумаги и шорох карандаша. В хореографическом - дети и их педагоги готовятся к очередному концертному выступлению. Музыкальной грамоте, игре на фортепиано, танцам дети могут учиться и в Черге. Здесь открыт филиал детской Школы искусств.

Шебалинская ДШИ - это слаженный творческий коллектив со своими традициями, преемственностью поколений. Многие педагоги являются ее выпускниками. Они постоянно в поисках новых методов и форм работы, творческой инициативы. Сегодня в Школе искусств учатся 272 воспитанника.

Желающих обучаться здесь с каждым годом меньше не становится, а значит и история Шебалинской Школы искусств продолжается.

Марина Кулеева