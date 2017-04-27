НОВОСТИ

Педагоги делятся опытом

Традиционная апрельская конференция в этом году посвящена инновационному образованию. Учителя Республики Алтай делятся опытом не только между собой, но и с другими регионами - 5 российских субъектов изъявили желание принять участие в научно-практической конференции.

Образовательное пространство не имеет границ. Многие проекты рождались в регионах и уже потом применялись по всей стране. Эксперимент конкретно взятой школы - метод, проект или программа разработаны и успешно реализуется.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Здесь, внутри, есть о чем поговорить. Есть проблемы, которые нужно ставить и которые нужно решать на федеральном уровне нам совместно. Чтобы слушать друг друга и, самое главное, получить в итоге результат».

В этом году участниками республиканской конференции стали Хакасия, Тыва, Кемеровская, Новосибирская и Тамбовская области, эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга. Делегация из Тывы делится опытом: в регионе действует губернаторский проект "Успешный выпускник" и сельский проект "В каждой семье - ребенок с высшим образованием".

Задача каждой школы дать знания. Результат оценивается по итогам ЕГЭ. И здесь обсуждался вопрос повышения качества школ с низкими результатами. Этот опыт у республики есть.

ЕКАТЕРИНА ЧАНДЫЕВА, и.о. РЕКТОРА ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РА: «Наша республика стала одним из победителей федерального целевого проекта по данному мероприятию. Накоплен достаточный опыт, запущены механизмы поддержки таких школ, поэтому наша региональная система открыта для диалога».

К чему придет учительское сообщество в этот раз - скоро узнаем. И в первую очередь учащиеся, ради успехов которых педагоги совершенствуют свои знания.

Ольга Усольцева