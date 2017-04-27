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Из-за оставленного в розетке мобильного телефона сгорел дом

Крупный бытовой пожар в Горно-Алтайске, в микрорайоне Каяс. Возгорание произошло днём в одном из частных подворий. Огнём уничтожен жилой дом и надворные постройки на общей площади 300 кв. метров.

СЕМЁН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ГУ МЧС РОССИИ по РА: «На ликвидацию пожара привлекался горно-алтайский гарнизон в количестве 4 единиц техники и 25 человек личного состава. Благодаря умелым действиям личного состава, пожар был в кратчайшие сроки локализован и ликвидирован».

В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, из-за оставленного в розетке зарядного устройства мобильного телефона. Добавим, что в РА сейчас действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС напоминают, что разведения костров на своих приусадебных участках и в лесу строго запрещено.