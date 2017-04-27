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Состоялся выпускной вечер дошкольников с нарушением развития

В республиканском центре психолого-медико-социального сопровождения состоялся выпускной вечер дошкольников с нарушением развития. Дети прошли первое серьезное испытание. Осенью они начнут учиться в первом классе.

Несмотря на трудности здоровья, Даша показывает хорошие результаты в обучении. В течение года девочка усердно занималась в центре психолого-медико-социального сопровождения. Педагог гордится достижениями своей ученицы, и отмечает, что осенью она будет готова сесть за школьную парту.

Три раза в неделю дети приходят на занятия в центр. Психологи, логопеды, дефектологи работают по специальной программе. Плюс услуги репетитора. За год, такая подготовка приводит к хорошим результатам. Группа кратковременного пребывания существует с 2014 года. На сегодняшний день в ней занимается 9 ребят 5 - 8 летнего возраста.

Обратившиеся в центр могут получить консультативную помощь по направлениям работы, особенно с детьми с ограниченными возможностями. Проект осуществляется по инициативе Министерства образования Республики Алтай. В этот раз небольшой экзамен прошли в том числе 3 ребенка с аутизмом. Все дети продемонстрировали и свои знания, и навыки адаптации в обществе.

Сергей Булгаков