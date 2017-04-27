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Первая волна паводка прошла в РА без ЧС

В регионе не пострадал ни один объект инфраструктуры, так же удалось избежать подтопления жилых домов. Впрочем, более серьёзным испытанием, по словам специалистов станет вторая волна.

По прогнозам её стоит ожидать в конце мая, начале июня и связана она в первую очередь с активным таянием снега и ледников в горах. В настоящее время по информации МЧС уровень большинства рек республики не превышает среднегодовой нормы, на некоторых реках отмечается незначительное повышение уровня воды, не представляющее угрозы населённым пунктам.

ЕВГЕНИЙ БОЛТУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС по РА: «Территориальная подсистема РСЧС республики была переведена в режим повышенной готовности, в таком режиме она и продолжает функционировать сейчас. Все силы и средства переведены в готовность. Здесь хотелось бы отметить, что у нас работала межведомственная комиссия по проверке гидротехнических сооружений. Их у нас 21 на территории республики. Все они проверены и признаны готовыми к прохождению весеннего половодья».

Для контроля уровня рек в регионе развёрнуто 22 стационарных водомерных поста. Кроме того во всех МО, на реках сейчас организуются ещё несколько десятков дополнительных наблюдательных пунктов. К прохождению паводка полностью готова и система оповещения населения, проживающего в зонах возможных подтоплений. Добавим, что ранее на заседании КЧС глава Александр Бердников подчёркивал, что население должно получать своевременную и объективную информацию о паводковой ситуации и само быть готовым к любому развитию событий. Создание резервного фонда и личная ответственность глав МО должны стать залогом благоприятного развития ситуации.