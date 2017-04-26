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26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа

26 апреля памятная дата трагических событий в Чернобыле. С момента техногенной катастрофы прошел уже 31 год. На состоявшемся в Горно-Алтайске митинге вспоминали тех, кто, не жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией. Представители власти, общественности, молодежи и, конечно, главные герои этого дня собрались у будущего памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа. Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов людей. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, установленный Генассамблеей ООН, отмечается ежегодно. Последствия аварии могли бы быть гораздо серьезнее, если бы не героизм, мужество и самопожертвование тех, кто минимизировал эти последствия.

В ликвидации последствий Чернобыльской аварии принимали участие - по разным данным - от 600-сот до 900-сот тысяч человек со всего СССР. Сегодня в республике проживают 45 ликвидаторов. Именно эти люди ценой невероятных усилий и собственного здоровья предотвратили развитие катастрофы, сдержали радиоактивную «заразу». Выступающие на митинге отмечали, сегодня важно сохранить память о подвиге народа, который смог мобилизоваться, принять на себя серьезный вызов и выстоять в этой беде. Кстати, мероприятие состоялось у камня, на месте которого в последующем будет установлен обелиск с именами наших сограждан, отдавшим свою жизнь во имя жизни на планете.