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Задержан заместитель главы администрации Майминского района

Заместитель главы администрации Майминского района задержан за получение взятки. Михаил Пиряев задержали сотрудники ФСБ по РА. Как нам сообщили в следственном управлении следственного комитета по региону, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело за вымогательство и получение взятки в крупном размере.

МАРИЯ ЛУЧЕНОК, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУСК по РА: «По версии следствия в феврале 2017 года Пиряев, используя свои должностные полномочия, потребовал от директора одной из организаций передать ему взятку в сумме 500 т.р. за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда. В противном случае Пиряев угрожал не перечислять причитающиеся организации денежные средства за выполнение работы. 28 марта Пиряевым была получена часть взятки в сумме 250 т.р.»

Выявить преступление удалось благодаря взаимодействию сотрудников ФСБ, следственного комитета и прокуратуры. Сейчас в рамках уголовного дела в доме обвиняемого и в администрации района проводятся обыски.