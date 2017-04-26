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В ГАГУ появится новая кафедра

Руководитель следственного управления следственного комитета РФ по РА Александр Стариков и ректор госуниверситета Валерий Бабин подписали договор о создании кафедры следственной практики.

Подготовка студентов по направлению «Юриспруденция» и, конечно, же совершенствование качества получаемого образования. Предполагается привлечение к преподаванию специалистов, которые могут не иметь ученой степени или ученого звания, но обладают достаточным практическим опытом. Эта уже четвертая подобная кафедра в университете первая была создана на естественно-географическом факультете совместно с институтом водных и экологических проблем. Итоги совместной работы, как показывает практика, приносит хорошие результаты.

В рамках заключенного договора сотрудники следственного управления будут проводить лекционные и практические занятия. Они также будут оказывать помощь студентам при подготовке выпускных квалификационных работ предусмотренных образовательной программой.

С появлением новой кафедры у студентов юристов появится возможность прохождения производственной практики в следственных подразделениях управления. А это и опыт, и навыки, и новые знания, которые, можно приобрести только в стенах именно следственного комитета.