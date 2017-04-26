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«Горизонт» отмечает полувековой юбилей

Позади сотни пройденных дорог, рек и покоренных вершин. В Горно-Алтайском государственном университете отметили день рождения турклуба "Горизонт". В этом году он празднует свой полувековой юбилей. 50 лет назад из туристской секции Горно-Алтайского пединститута образовался клуб "Горизонт".

Вместе, как и 50 лет назад, уже не юные студенты, а уже убеленные сединами люди исполняют гимн турклуба "Горизонт". Команда студентов-туристов 60-х-70-х годов собралась для празднования юбилея. Все это состоявшиеся люди, выпускники Горно-Алтайского пединститута. Многие из них продолжили заниматься туризмом и после окончания ВУЗа.

НИНА САФРОНОВА, ВЫПУСКНИЦА ГАГПИ 1974 г., ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА: «Нам повезло, Лие Станиславовне было 36 лет, Владимиру Ивановичу - около 40. Представьте, рассвет, какой был. Мы это все в себя впитали. Поэтому мы такие богатые душой».

В далёком 67-м году руководителем турклуба назначили старшего преподавателя кафедры физвоспитания, мастера спорта СССР по туризму Лию Неустроеву. Сегодня она вместе с сотнями своих воспитанников принимает участие в праздничных мероприятиях. Спустя столько лет Лия Станиславовна помнит каждого своего ученика.

ЛИЯ НЕУСТРОЕВА, ОТЛИЧНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОТЛИЧНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Кто-то сейчас работает в туризме, кто-то не работает. Этот интерес их всех объединяет. Любовь к Родине, патриотизм, дружба, чувство товарищества, плечо».

Освоение рек горного Алтая началось именно с турклуба "Горизонт". С весны 1967 года туристы-водники института, под руководством Владимира Неустроева, взялись за это новое интересное дело. Благодаря чему Горно-Алтайский государственный университет, да и весь регион в целом имеет столько прославленных спортсменов-водников.

ВАЛЕРИЙ БАБИН, РЕКТОР ГАГУ: «Турклуб «Горизонт» стал родоначальником многих видов спорта, которые сейчас популярны во всем мире и нашей стране. Мы по праву гордимся нашими спортсменами-водниками».

В течение 50 лет традиции турклуба не угасают: осваиваются разные маршруты, совершаются новые победы, происходят судьбоносные встречи. Сколько ещё предстоит пройти – неизвестно! Но одно можно сказать с уверенностью: туристский клуб «Горизонт» будет процветать ещё долгие годы. Ведь всегда были, есть и будут романтики, жаждущие увидеть красоту и великолепие Горного Алтая.

Иван Яськов