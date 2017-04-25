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Сюмер Шалданов выиграл Первенство Европы

Наш земляк Сюмер Шалданов стал победителем Первенства Европы по самбо. Соревнования состоялись в Праге. В них приняли участие 282 спортсмена из 23-х стран Европы. До этого спортсмен в составе молодежной команды России прошел двухнедельные сборы в Рязани.

Сюмер Шалданов - воспитанник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, тренируется под руководством заслуженного тренера Республики Алтай Эзена Семендеева. Он является многократным победителем всероссийских турниров и первенств Сибири.