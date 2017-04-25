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Определены победители «Студенческой весны -2017»

Праздник молодости, праздник всех, кто хранит в душе огонь творчества, поиска и открытий. Традиционный Фестиваль «Студенческая весна- 2017» состоялся в Горно-Алтайске. Более 200 участников, четыре номинации и два конкурсных дня. Лучшие коллективы, дуэты, солисты выступили на гала-концерте.

Задорные русско-народные песни под гармошку от студентов ГАГУ, алтайские хореографические постановки, веселые буги-вуги от будущих медиков и проникновенные стихи и песни.

XIX Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна- 2017» в этом году был посвящен Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017 и Году экологии в Российской Федерации.

Каждый год участники фестиваля удивляют жюри и зрителей новыми интересными номерами. Студенты и учащиеся помимо основной учебы посещают самые разные творческие студии, спортивные секции, танцевальные и вокальные кружки. Яркие, амбициозные, харизматичные и талантливые. Свои способности они демонстрировали в 4-х номинациях. Это журналистика, музыкальное, танцевальное, театрально-оригинальное направления.

В итоге конкурсного отбора в музыкальном направлении лучшей солисткой в номинации "Эстрадный вокал" названа Диана Сергеева ГАГУ, среди дуэтов победа досталась ансамблю вокальной студии "Кононанс". В народном вокале лучшими стали Мызылдай Лепетова из медицинского колледжа и хоровая студия-ансамбль "Любава" ГАГУ. В театрально-оригинальном направлении диплом первой степени вручили Театральной студии " Маска" педагогический колледж, также Валерия Любимцева из того же учебного заведения очаровала всех своим художественным словом. В номинации оригинальный жанр победила команда КВН "Опаньки ру" Усть-Коксинский техникум. Лучшие хореографические постановки показали Студия эстрадного танца "Тофис", Илья Чемышев и Айас Ташкенов. Лучший народный танец также у студентов медицинского колледжа. Среди журналистов оценили работы Светланы Горобец из ГАГУ, также победителем в номинации фоторепортаж победил Ырысту Тишкишев из педагогического колледжа.

Некоторым победителям «Студенческой весны 2017» будет предоставлена возможность участия в 25-ом, Всероссийском фестивале студенческого творчества «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая в городе Тула.

Марина Кулеева