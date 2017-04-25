НОВОСТИ

В РА построят новый Перинатальный центр

Рождение ребенка в комфортных условиях. В республике появится новый Перинатальный центр. Об этом заявил глава региона Александр Бердников на встрече с коллективом. Уже готовится проектно-сметная документация.

Тесно и душно, по понятным причинам - окно не открыть, вентиляции нет, плюс регулярное кварцевание. Перинатальный центр рассчитан на 35 мест, это для послеродового периода. И еще 50 - в отделении патологии. По факту - в два раза больше. Персонал выкручивается, как может. Как итог - четыре женщины в палате, при норме одна-две, причем каждая - со своим ребенком.

На встрече с коллективом глава региона Александр Бердников отметил, система здравоохранения в республике стремительно развивается. За последние годы построено 8 центральных районных больниц. Кроме того, капитально отремонтированы множество объектов: ФАПов в районах, поликлиник в столице. Обновлена ресбольница. Все работы - с 50-процентным софинансированием субъекта. Главная задача сегодня - Перинатальный центр, где есть современное оборудование, но нет элементарных вещей, например, лифта, при том, что шахта для него имеется, узкие коридоры и дверные проемы. А если экстренный случай? Что не редкость, медикам приходится на руках нести роженицу в операционный зал. А коллектив здесь - женский. Глава субъекта не просто пообещал новое здание, но и установил четкие сроки. Строительство начнется уже с января 2018-го. Цена вопроса - 250 миллионов рублей. Сумма для республиканского бюджета неподъемная. Но здесь, уверен Александр Бердников, федеральный центр и лично Президент Владимир Путин, не останутся в стороне и окажут необходимую поддержку.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Это очень затратное дело, серьезные ресурсы. Но дальше нельзя. Мы занимаем втрое, третье места по демографии, по рождаемости в России. Можно этим гордиться. Но в то же время нужно создавать надлежащие условия. Поэтому мы подобрали площадку. Это будет рядышком с существующим зданием. И в этом году подготовим проектно-сметную документацию, качественно, с учетом оснащения современного оборудования, технологиями. Проведем госэкспертизу».

Новое здание появится рядом с прежним. После завершения строительства, то есть уже в 2019-ом, будет капитально отремонтирован ныне действующий роддом. Тогда и персонал будет работать в соответствии со всеми современными требованиями, а главное, что в самый важный момент своей жизни женщины будут находиться в комфортных условиях.

Олеся Овсянкина