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Школьники из республики — в числе участников всероссийской олимпиады

Пройдя муниципальный и региональный этапы, лучшие получают возможность состязаться с учениками из других субъектов. И школьники из Республики Алтай - стабильно в числе лидеров.

Торжественная церемония награждения умников и умниц "Созвездие". Каждый из этих ребят - звезда на республиканском небосклоне образования. Лучшие школьники нашего региона. За их победами - учителя и вся школа.

По спискам награжденных можно составить рейтинг учреждений образования региона. Республиканский классический лицей и гимназия №3, лицей №6 и 12-я школа, представители которых чаще всех выходили на сцену за дипломами. Чтобы добиться результатов, участвуют в олимпиадах со средних классов. Данил Борисенко в этом году победитель и призер республиканского этапа по двум предметам: обществознание и основы безопасности жизни.

Победитель регионального этапа по литературе учится в 10 классе РКЛ. При том, что это один из любимых предметов, но не профильный.

Самые лучшие инвестиции - инвестиции в знания. В республиканской олимпиаде 25 победителей, 35 призеров, 22 человека награждены благодарственными письмами. Трое стали участниками всероссийского этапа. Призеров и победителей пока нет. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит заключительный этап по экологии, в котором участвует Вячеслав Конарев. Вся надежда на него.

Ольга Усольцева