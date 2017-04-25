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Ко Дню местного самоуправления. Кулада

Мы продолжаем рассказывать вам об успехах и достижениях местной власти.

Пожалуй, лучше всего рассказать об истории развития, культуре и укладе жизни на селе сможет только музей. И в Куладе он - один из самых известных достопримечательностей. Примечательно и то, что открыт был в 1987 году по инициативе Валентины Паянтиновой.

Тогда она была учителем и вместе с детьми собирала ценные экспонаты. Позже культурный объект перестал работать. А открылся вновь, когда Валентина Казакпаевна стала во главе сельского поселения. Теперь - это знаменитое место, которое ежегодно посещают более сотни туристов.

Местные жители гордятся своей историей, бережно ее хранят, оставляя потомкам. Совместными усилиями выпущена книга, куда вошли биографии семей Кулады. К 70-летию празднования дня Великой Победы проведена поисковая работа, в свет вышла брошюра с именами участников войны. Все население воодушевил призыв главы республики Александра Бердникова о сборе средств на восстановление памятников и обелисков. Эта работа была сделана общими усилиями. Вообще субботники здесь не редкость. Эта детская площадка также была создана силами и средствами местного населения. По словам Валентины Паянтиновой, в Куладе активно строится, так называемое, "гражданское общество", где главная задача администрации - на своем примере активизировать народ.

ВАЛЕНТИНА ПАЯНТИНОВА, ГЛАВА КУЛАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: «Наша задача, чтобы народ как-то сам работал над собой, чтобы мы работали. Администрация работала над созданием населения, чтобы мы поддерживали добрые традиции, добрые начинания, чтобы сами мы инициативу проявляли, поднимали народ на хорошие дела. Вот этим мы занимаемся».

Водная стихия 2014-го не прошла мимо Кулады. Выделенные правительством региона средства помогли полностью решить проблему с мостами. Всего 8 заново построенных и отремонтированных переходов. Грамотно освоены и средства на ремонт дорог, убраны ветхие строения советских времен, сегодня здесь активно идет благоустройство села. Теперь всё это ждет и Боочи, которое также входит в состав Куладинского сельского поселения. Общее количество жителей - около тысячи человек. Валентина Паянтинова работает здесь главой, в общей сложности, 16 лет. И это тот случай, когда активная жизненная позиция положительно работает на благо родного села.

Олеся Овсянкина