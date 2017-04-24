НОВОСТИ

В республике прошла "Библионочь"

Читальные залы на один день, а точнее на одну ночь, расширили время и формат своей работы. Впервые акция была инициирована в 2012 году библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры. А уже через два года ее поддержали более 2 000 площадок по всей стране. Не исключением стала и библиотека имени Чевалкова.

Библионочь проходила в шестой раз подряд. И в этом году была посвящена экологии. Работало несколько площадок, на всех трех этажах библиотеки. Для самых маленьких и средних школьников - площадка под названием "дорогой маленького принца", расположена на первом этаже. Все игры на ней были связаны с произведением Антуана Экзюпери. Для более старшего поколения работала площадка "Звенящие кедры". Она полностью посвящена священному дереву Алтая, его истории и поделкам из него.

На втором этаже разместились "Эко-Сафари" и "Эко-Русь". Увлекательное путешествие по животному миру и обряды, культы и культура русского народа. Большой популярностью пользовался контактный зоопарк и аквагримм. На третьем этаже - все, что касается Красной книги Республики Алтай, там проходила дегустация чая от Горно-Алтайского Ботанического сада и мастер-класс по его завариванию. Ежегодно количество посетителей Библионочи растет, отмечают сотрудники, хотелось бы, продолжают они, чтобы и в будни залы не пустовали.

Свои знания о животных, их охране и о природе, в целом, все желающие могли проверить на "Своей игре". Малыши могли поучаствовать в конкурсе «На крыльях бабочек», где им представилась возможность разукрасить их как им хотелось, по настроению.

Кристина Бандура