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Грани сотрудничества. Россия, Китай, Монголия, Казахстан

Республиканский опыт по созданию модели эколого-экономического региона будет востребован на территории Большого Алтая. В городе Урумчи, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая прошло 14-е заседание Международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай". Республику Алтай на данном мероприятии представили Председатель Госсобрания-Эл Курултай РА Владимир Тюлентин и председатель комитета по аграрной политике Василий Манышев.

Модель ноосферного развития с бережным использованием природного потенциала. Открывая пресс-конференцию по итогам поездки в Китай, спикер Парламента подчеркнул, что 2017-й год в России объявлен Годом Экологии. Реализация программы позволит создать международный прецедент в области приграничного эколого-экономического сотрудничества и создаст условия для сохранения уникального природного комплекса «Большой Алтай».

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Они считают нас близкими родными людьми и говорят, что корни у нас одни. С большим уважением, как монгольцы, так и представители Казахстана».

Россия, Китай, Монголия, Казахстан. Участники совета говорили о совместных программах и проектах в области устойчивого развития приграничных территорий, сохранения биоразнообразие. Речь шла и о трансграничном сотрудничестве Катунского биосферного заповедника Республики Алтай и Катон-Карагайского национального парка Республики Казахстан.

ВАСИЛИЙ МАНЫШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГС-ЭК РА ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ: «Там обсуждался вопрос продолжения турмаршрута по Большому Алтаю «Алтай – Золотые горы». Участники турсферы приезжали, смотрели - возможность такая есть».

Намеченный путь развития в полной мере соответствует целям Международного координационного совета «Наш общий дом - Алтай». И реализация проектов в области культуры, образования, туризма активизирует интеграционные процессы, способствует развитию молодежных обменов, укреплению добрососедских отношений.

Владимир Попошев