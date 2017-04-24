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Какое хозяйство представит республику на Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз?

Она традиционно проходит в столице Забайкальского края, в Чите. В этом престижном мероприятии планирует принять участие и племенное хозяйство «Катанда" из Усть-Коксинского района. Они представят на выставке прикатунский тип овец горно-алтайской породы.

Пятнадцать лет назад появились в Катанде первые ярки, именно они и положили начало отборному племенному стаду. На сегодня поголовье в хозяйстве насчитывает уже более 5 тыс. овец, все они мясо-шерстяного направления.

ЛЮДМИЛА СОКОЛОВА ЗООТЕХНИК АО «КАТАНДА»: «Гоняются фабрики за нашей шерстью, чистой, полутонкой. Занимаемся племенной продажей: внутри и за пределы республики. Алтайский край, Томская, Омская области, большим спросом пользуются наши бараны-производители, за счёт плем.продаж живёт наше хозяйство».

Ещё в декабре овец поставили на усиленный откорм, началась активная подготовка для участия в сельхозвыставке. Специалисты профильного министерства и сотрудники Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства отберут лучших племенных животных. Всего на суд жюри катандицы представят восемь особей: это молодняк, матки, ярки и, конечно, бараны-производители, масса которых достигает 125 кг.

Сергей Каинтин опытный чабан, работает с этими великанами уже много лет, поэтому не многословен в оценке своих подопечных, говорит только по делу.

А в копилке побед коксинцев есть и третьи, и вторые места. Уже в пятый раз они будут участвовать в форуме сибирских животноводов, где намерены продемонстрировать экспертной комиссии свои умения и достижения, именно в племенном деле.

Светлана Мороз