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Не допустить конфликтов

С 2013 года в Республике Алтай в школах создаются Службы медиации. Благодаря профессиональным психологам и специалистам решаются многие споры в школьной среде. В 14-ти образовательных учреждениях есть такие службы примирения. Специально для специалистов министерство труда, в частности комплексный центр обслуживания населения, проводят курсы повышения квалификации.

Споры, конфликтные ситуации, недопонимания и даже драки. Бывают случаи, когда ссоры возникают между учителями и учениками, родителями и детьми. Любая подобная ситуация может и должна быть разрешена. Именно здесь необходима медиация. Переговоры по правилам.

МАЙА ТАДЫРОВА, ПСИХОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: «Почему именно в образовательном пространстве? По выполнению указов президента национальной стратегии в интересах детей на 12-17 годы, где четко написано создание школьных служб примирения и восстановительный процесс в разрешении вопросов и споров».

На территории региона в Кош-Агачском, Улаганском, Горно-Алтайске и Турочакском районах уже работают службы примирения. В этом году еще в нескольких школах появятся профессионально подготовленные специалисты, которые будут помогать решать конфликты. Именно этому учителей и педагогов обучают на курсах повышения квалификации для медиаторов.

АННА ОПАРИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДМИТРИЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, ТУРАЧАКСКИЙ РАЙОН: «Школьная медиация имеет положительные эффекты, улучшение психологического климата, решение конфликтов, обучаем, привлекаем детей. Они друг друга начинают слышать, профориентация, логически рассуждать начинают, понимают многие проблемы, понижается эмоциональное напряжение в школьном коллективе».

Медиатор не ищет ответов за людей, и не навязывает им свое решение, а умеет создать условия, чтобы они нашли его сами. Благодаря таким специалистам в школах будет бесконфликтный учебный процесс, восстанавливаются семейно-родительские отношения, руководство и педагоги школ находят общий язык с учащимися. Главная задача школьных служб примирения - это создание безопасной среды для детей.

Марина Кулеева