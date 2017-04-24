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Алиментщики должны своим детям более 300 млн. рублей

50 уголовных дел против неплательщиков алиментов было заведено судебными приставами Республики Алтай в этом году. Семеро нерадивых пап и мам уже осуждены. Многие из них ссылаются на безработицу. Чтобы сократить печальную статистику, взыскатели долгов организуют встречи должников со специалистами центра занятости.

Неплательщики алиментов под пристальным вниманием судебных приставов. На сегодняшний день в Республике Алтай заведено более 2 000 исполнительных листов. Алиментщики должны своим детям более 330 млн. рублей. Взыскатели долгов ищут различные способы заставить нерадивых родителей вспомнить о своих чадах. Вначале с теми, кто забыл о своих обязанностях, проводят беседу.

Чаще всего уклонисты жалуются на отсутствие работы. Специально для таких, кто ссылаясь на нетрудоустроенность, остаётся должен своим детям, организуются встречи со специалистами центра занятости.

Было бы желание, работу найти можно.

ЕЛЕНА УСОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ по г. ГОРНО-АЛТАЙСКУ: «Вакансии у нас расположены на информационном стенде, в любое время, в том числе и в выходные, вы можете прийти и посмотреть. Кроме этого консультативно-информационный зал. Сейчас все пользуются интернетом, поэтому информация о вакансиях есть на сайте».

Если и это не помогает, к должникам применяют более жёсткие меры, вплоть до уголовной ответственности. Практика показывает - взывание к совести этих людей, мера не столь эффективная. С начала года судебными приставами Республики Алтай было закрыто 313 дел, из них только тринадцать неплательщиков погасили задолженность добровольно.

Сергей Булгаков