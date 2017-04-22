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На контроле: профилактика правонарушений среди подростков

Последние изменения в федеральных законах, регулирующих защиту прав детей и подростков обсудили на республиканском семинаре. Основной темой встречи стала координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних в организации межведомственной работы по профилактике правонарушений в подростковой среде.

Скоординированная работа всех заинтересованных ведомств, как непременное условие успешной работы с детьми и подростками. Нельзя и забывать и об индивидуальных особенностях наших детей, отметил открывая работу семинара вице-премьер республиканского правительства Михаил Маргачёв.

МИХАИЛ МАРГАЧЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Мы должны понимать, что за всеми цифрами которые у нас проходят по линии КДН, стоят фамилия, имя, отчество, судьба, жизнь несовершеннолетних наших граждан, это самое главное. Поэтому мы можем говорить о положительной динамике, тем не менее каждая цифра это судьба ребёнка».

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, один из ключевых моментов молодёжной политики государства. Однако ничего не стоит на месте, и законы регулирующие отношения в этой области периодически меняются и совершенствуются, для того, чтобы успешнее решать проблемы, в том числе и по профилактике асоциального поведения подростков.

ЭМИЛИЯ АДАРОВА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РА: «Хочется сказать о деятельности органов внутренних дел, где мы выявили недостатки в организации межведомственного взаимодействия в части непредставления информации о несовершеннолетних, состоящих на учёте. Не предоставляют мероприятия для разработки и утверждения индивидуальных программ реабилитации, как на ребёнка, так и на семью».

Во время семинара представители муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и социальные педагоги познакомились с конкретной методикой эффективного межведомственного взаимодействия, в том числе и в вопросах ограждения детей от деструктивных интернет - ресурсов, в частности так называемых групп смерти.