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На перевале Чике-Таман проходят дорожные работы

Экономично, безопасно и экологически чисто. В Онгудайском районе дорожники приступили к ремонтным работам федеральной трассы. 10 километров дорожного полотна на перевале Чике-Таман восстанавливают с помощью современных технологий.

Метод холодной регенерации применяется в горном регионе с 2011 года и уже доказал свою эффективность. Это более высокое качество дороги при относительно низкой стоимости. К тому же, "ресайклинг" экологичный, что особенно актуально, ведь перевал Чике-Таман - один из памятников природы Республики Алтай. В числе плюсов таких покрытий - повышенный коэффициент сцепления, что, в свою очередь, уменьшает тормозной путь, а также низкий уровень шума - это за счет однородной структуры. Немаловажно и то, что на ход ремонтных работ погодные условия не повлияют.

ДЕНИС ЩУКИН, МАСТЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ: «В асфальт добавляют различные добавки, возможно даже работать до минус 10 с асфальтом. Асфальт: плотный состав с добавлением мин.порошка, различных добавок, специально рассчитанный для этой местности».

Чуйский тракт разделен на 14 пусковых комплексов. Их реконструкция ведется с 2011 года. В этом году - общая протяженность дорожных работ федеральной трассы составит 59 километров.

ИГОРЬ ИСАКОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА УПРДОР "АЛТАЙ": «Также предусмотрено в 2017 году в Майминской районе 5 км - это 490 и 495. Семинский перевал - 575 - 580. Онгудайский район - 612 – 625».

На апрельской встрече главы республики Александра Бердникова с министром транспорта страны Максимом Соколовым обсуждались и проблемы дорог регионального значения. Тесное взаимодействие с федеральным центром дало положительный результат и в этом направлении. В 2017 том помимо федеральной трассы, планируется отремонтировать и региональные дороги, на эти цели предусмотрено 90 миллионов рублей. Кроме того, будут оборудованы мостовые и пешеходные переходы.

ЛЮДМИЛА ЯЩЕМСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Правительством РА в республиканский бюджет привлечены средства Федерального бюджета в сумме 288 млн. Большая часть средств, а именно 196 млн. рублей планируется направить на завершение строительства мостового перехода через реку Катунь у села Тюнгур на автомобильной дороге "Подъезд к с. Кучерла".

В планы дорожных работ входит и проведение уличного освещения населенных пунктов, расположенных вдоль Чуйского тракта. Всего таких осталось 14. Уже в следующем году эта задача будет выполнена в полном объеме.

Олеся Овсянкина