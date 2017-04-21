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Сегодня День местного самоуправления. Манжерок

Мы продолжаем серию репортажей о работе глав сельских поселений нашего региона. Село Манжерок - один из старейших населённых пунктов, расположенных на Чуйском тракте. В прошлом году селу исполнилось 160 лет.

Сегодня село Манжерок, воспетое в популярной песне шестидесятых годов прошлого века, заслуженно считается живописнейшим местом Горного Алтая. В Манжероке вместе с Озёрным, которое входит в это сельское поселение, проживает более двух тысяч человек. Глава сельской администрации Александр Корчуганов занимает эту должность уже почти 30 лет. На протяжении всего этого времени пользуясь доверием односельчан. О том, что село динамично развивается, говорит тот факт, что люди отсюда уезжать не хотят.

АЛЕКСАНДР КОРЧУГАНОВ, ГЛАВА МАНЖЕРОКСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ: «Построили врачебное здание амбулатории, открыли ещё один детсад на базе школы, открылся филиал школы искусств, нам ГЛК практически подарило здание бывшей конторы, есть где детям получать дополнительное образование, чтобы люди не чувствовали себя ущербными, ведь все эти услуги есть, как правило, только в городах, начались работы по газификации, то есть идёт строительство магистрального газопровода».

Если в Манжерок газ только приходит, то в Озёрном он уже есть. Село стало одним из первых пунктов реализации крупномасштабной программы газификации региона, благодаря тесному взаимодействию главы Александра Бердникова с компанией Газпром. Кроме того, вблизи знаменитого озера, возводятся два новых жилых микрорайона, в одном из которых активно строятся молодые семьи.

Манжерокское озеро. Уникальный водоём, всегда пользовался популярностью у туристов и отдыхающих. Однако за последние годы сильно заболотился и обмелел. Уже в этом году по инициативе Александра Бердникова в рамках федеральной программы будут начаты масштабные работы по его очистке. На эти цели Сбербанк уже выделил 50 млн. рублей. Ещё 250 млн. будут направлены на рекультивацию водоёма в следующем году.

Стоит отметить, что вся эта работа по развитию МО и сельских поселений региона, проходит при непосредственном участии не только республиканского правительства, но и Ассоциации «Совет МО РА».

ЕВГЕНИЙ ПОНПА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РА": «Наша деятельность заключается в том, чтобы мы помогали нашим сельским поселениям, мы приняли ряд, как я считаю, хороших практичных решений, которые будут играть роль в дальнейшем: это обучение наших муниципальных служащих на базе нашего ГАГУ, вот у нас 27, 28 и 29 апреля пройдёт первое обучение специалистов, которые работают на селе».

Одно из важнейших направлений деятельности ассоциации - консультативная и правовая помощь МО республики. Для более успешной работы в этом направлении сейчас ведётся разработка интернет-сайта ассоциации с единой информационной базой, которой смогут пользоваться власти на местах.

Алексей Параев