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К концу года полностью начнет работу система «Безопасный город»

В Республике Алтай внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Ход реализации данной подпрограммы обсудили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством Главы республики Александра Бердникова.

Безопасный город - это подпрограмма государственной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории РА от ЧС". Открывая совещание, глава региона Александр Бердников отметил ее значимость в интересах законопослушных граждан и обеспечении их безопасности. Программа выполняется в соответствии с планом, сбоев в графике нет.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Система видеофиксации нарушений ПДД, постоянный мониторинг ситуации в общественных местах, торговых центрах, автовокзале, площади и т.д. На мониторе дежурных служб МЧС и полиции постоянно отслеживается ситуация на всей практически территории города. Во всем мире это принято. По этим показателям РА занимает первое место. У нас заработала в полной мере "Система 112" - Единая дежурно-диспетчерская служба, которая работает в любое время, центр обработки поступающей информации мы запустили, чтобы более оперативно реагировать на какие-то проблемы».

На эти цели в бюджете республики на 2017 год предусмотрено 146 млн. рублей. В том числе, на работу центра обработки вызовов «Системы 112» – 15,5 млн., реализацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с системой фотовидеофиксации дорожного движения - почти 110 млн. Кроме того, на внедрение системы мониторинга на базе ГЛОНАСС – чуть более 2 млн. и проведение мероприятий по информированию людей об угрозе и возникновении ЧС - около 20 млн. рублей.

СВЕТЛАНА БУЙДЫШЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РА: «В рамках проекта по созданию АПК "Безопасный город" с ПАО "Ростелеком" у нас заключен контракт стоимостью 231 млн. рублей. Предмет контракта - это создание, внедрение опытного участка АПК "Безопасный город" на территории г. Горно-Алтайска. Модель финансирования рассчитана на пять лет».

Сегодня проводится опытная эксплуатация «Системы 112», она продлится до 30 июня текущего года. Проверяется правильность ее функционирования, отрабатывается взаимодействие оперативных служб с едиными дежурно-диспетчерскими службами, в том числе районов. Таким образом, все системы: оповещение населения, ГЛОНАСС, фотовидеофиксация, "Система 112", включенные в АПК «Безопасный город», к концу 17-го года должны заработать в полном объеме.

Владимир Попошев