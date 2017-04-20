НОВОСТИ

Готовность Республики Алтай к туристическому сезону

В этом году акцент будет сделан на безопасность. Поток отдыхающих увеличивается с каждым годом, уровень сервиса и специалисты, обслуживающие эту сферу, должны соответствовать требованиям.

В прошлом году отдых туристов в республике обеспечивали 88 турфирм, около 300 турбаз и более 400 сельских домов. Всего 19 тыс. мест единовременного пребывания, которые продавались за месяц вперед. В регионе побывали около 2 миллионов человек. Общий объем реализованного продукта составил более 3 миллиардов рублей. В этом году ожидается больший поток и больший доход от этой сферы.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Развивая туризм, мы развиваем десятки смежных отраслей: сфера общественного питания, торговли, развитие инфраструктуры, начиная от сервиса, ЖКХ, энергетики, заканчивая дорогами и мостами».

Безопасный внутренний туризм - приоритет дальнейшего развития отрасли. И поскольку в республике - это основное направление, переход на качественный уровень и исполнение законодательных нововведений - на контроле главы региона Александра Бердникова. Среди них - классификация, 11 объектов уже прошли ее. На очереди - остальные. На эти цели предусмотрена финансовая поддержка из бюджета республики.

СВЕТЛАНА БУЙДЫШЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РА: «Сейчас в России идет процесс классификации отелей и турбаз, переход планируется проводить поэтапно. С 2017-го года должны пройти классификацию гостиничные комплексы с номерным фондом более 50 номеров, с 2019 - более 15 номеров, с 2020 - все остальные».

Готов регион и к аттестации специалистов туротрасли. Гиды-проводники и экскурсоводы должны проходить через эту процедуру раз в 3 года, переводчики - каждые 5 лет. Не аттестованных специалистов ждет административное наказание.

Поток туристов из европейской части России может быть увеличен за счет снижения стоимости авиабилетов. Цены снижены. Решается вопрос о привлечении на рейс Москва-Горно-Алтайск второй авиакомпании.

Ольга Усольцева