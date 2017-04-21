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70% жителей республики получают пенсию в электронном виде

Только за первые три месяца этого года более двух тысяч человек зарегистрированы клиентской службой нашего региона. Самыми востребованными госуслугами оказались подача заявлений на назначение пенсии и выбор способа ее доставки.

Ещё недавно представить такое было трудно, но пришло время, когда даже пенсионеру без компьютера никуда. Сегодня, чтобы обратиться за назначением пенсии, выбрать способ ее доставки, а также получить другие услуги Пенсионного фонда они могут, не выходя из дома.

ТАТЬЯНА РЕХТИНА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР по РА: «Пользоваться госуслугами гораздо проще, удобней, и, что особенно, это не занимает много времени. Так, за первый квартал 2017 года, около 2700 жителей республики воспользовались данными услугами онлайн».

Зарегистрироваться на электронном портале госуслуг можно в любом подразделении ведомства. Для этого нужны при себе всего два документа: паспорт и СНИЛС. Как результат, более 70 процентов жителей Республики в настоящее время получают пенсию в электронном виде.

Учиться никогда не поздно. Лидии Васильевне 80 лет, признаётся, в освоении компьютера испытывает некоторые трудности, но еще сложнее выходить из дома, поэтому она старательно знакомится со всеми секретами электронного сервиса. И в этом она не одинока. За компьютер сели многие из её ровесниц.

В личном кабинете отражается вся история обращений в Пенсионный фонд. Можно отследить своё заявление и его статус, управлять пенсионными накоплениями и многое другое.

ЕЛЕНА ЕГОРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ РАСЧЁТАХ ПЕНСИИ УПФ в г. Горно-Алтайске: «В настоящее время более 30 услуг ПФ доступно через интернет. В частности, можно падать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, о получении сертификата на материнский капитал, заказать различные выписки и справки, все это возможно сделать через интернет».

Только за 1 квартал 2017 года на портале госуслуг Пенсионного фонда зарегистрировалось более 2 тысяч жителей Республики.

Сергей Булгаков