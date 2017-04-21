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Пограничному управлению ФСБ России по Республике Алтай исполнилось 53 года

Ойротский пограничный отряд и Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай. Между этими названиями почти век развития. Тем не менее, охрана государственной границы не прерывалась ни на день. Сегодня в зоне ответственности наших пограничников - 855 километров, на стыке с Казахстаном, Монголией и Китаем. И здесь, в том числе, играет большую роль поддержание деловых и добрососедских взаимоотношений.

А это, в свою очередь, обеспечивает сохранение стабильности, законности и правопорядка в приграничных районах. Такая профессия требует умение видеть, слышать и анализировать. Ежедневно с застав отправляются пешие и конные наряды. А лучший друг у пограничника, конечно, собака, которая наравне со своим хозяином несут свою службу. И хотя по большей части обстановка на границе считается стабильной, не редки случаи нарушений.

ВИТАЛИЙ ЧАЙКО, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ по РА: «В 2016 году силами сотрудников Пограничного управления задержано более 500 нарушителей законодательства в пограничной сфере, более 5 тонн незаконно добытого лекарственного технического сырья, стоимость которого оценивается в миллионы рублей. Неоднократно пресекались попытки браконьерской охоты, из незаконного оборота изымалось оружие и боеприпасы».

Помощь пограничникам оказывают и местные жители. А в прошлом году в Кош Агачском районе был открыт пограничный кадетский класс. В честь 53 годовщины со дня создания Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай прошло торжественное собрание. По традиции, военнослужащие были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Пограничников, в том числе, ветеранов службы, а также гостей праздника - воспитанников кадетской школы, поздравили и творческие коллективы.

Олеся Овсянкина