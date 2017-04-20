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Итоги масштабных гастролей народных кайчи и актеров театра

Горно-Алтайск, Бийск, Кызыл и Москва. Работники культуры РА подвели итоги масштабных гастролей в апреле. Народные кайчи, а также актеры Национального театра представили свою малую родину во всей ее красе и на высоком профессиональном уровне.

Апрель для республики стал богат на культурные события. Первый проект "Сказители Алтая", организованный Республиканским центром народного творчества, Национальным театром и самими кайчи, вызвал большой интерес у зрителей. За короткий срок удалось создать целый ансамбль. Артисты из разных районов оперативно мобилизовали свои силы и смогли, что называется, выдать по полной программе.

Концерты собрали полные залы в Горно-Алтайске, Бийске и даже Москве. Столичному зрителю, как впрочем и зрителям в других городах, с огромным успехом сказители представили программу "Хранители огня". В ее основу легли героический эпос "Маадай кара" и традиционные алтайские песни. Следует отметить, что кайчи выступали впервые в таком количестве на одной сцене.

Горный Алтай очень популярен за своими пределами. В рамках соглашения о культурном сотрудничестве актеры Национального театра побывали с гастролями и в Кызыле. Артисты показали три постановки: драму "Восхождение на Хан-Алтай", трагикомедию "Туба" и детский спектакль "Золотой павлин". Тувинский зритель встретил алтайских актеров тепло и радушно, люди приезжали из районов целыми автобусами.

Алтай - Тыва в едином культурном пространстве. Алтайская делегация представила еще и экспозиции Национального музея и библиотеки. Выставка картин художников, стенд с литературой помогли тувинскому зрителю в полной мере ощутить духовный мир Горного Алтая.

Владимир Попошев