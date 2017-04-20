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Сегодня Национальный день донора

Он посвящен тем, кто безвозмездно сдает свою кровь для спасения и здоровья других людей. В республиканской станции переливания крови прошла благотворительная акция "Капля жизни".

Маргарита Талипова в донорском кресле уже не первый раз. Сопереживая, она сдает кровь людям, нуждающимся в её помощи. Признаётся, начать было не просто, но чувство сопричастности к чужому несчастью помогло пересилить страх.

По данным всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель земли хотя бы раз нуждается в переливании крови. В Национальный день донора в республиканской станции переливания крови прошла акция "капля жизни". Она направлена на помощь людям, нуждающимся в донорской крови. В мероприятии приняли участие волонтёры, студенты, представители республиканского отделения Молодой гвардии.

По словам специалистов, на сегодняшний день крови и ее компонентов на станции переливания заготовлено достаточно. Есть запасы и редких отрицательных групп. 22 апреля здесь пройдет донорская суббота. Благодаря проводимым акциям, на станции переливания ожидают получить порядка трехсот доз крови и привлечь к донорскому движению новых участников.

Сергей Булгаков