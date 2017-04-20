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В ГАГУ прошел финал кубка КВН

Главное юмористическое событие года. В Горно-Алтайском государственном университете состоялся финал кубка Клуба Веселых и Находчивых. На сцену вышли 4 команды: представители Горно-Алтайска и Бийска.

Сезон 2016-2017 удался. Об этом говорит уровень команд, выступающих в финальной игре. Вообще на протяжении всех игр в большинстве своём участвовали команды молодые, и для многих это был первый опыт.

"Твердятич Пихто" и «KG бойс» из Горно-Алтайска, «Парадигма» и «Морс» из Бийска. Первый конкурс, традиционно, визитка. Команды-финалисты подошли к нему основательно. На первые места здесь вышли бийчане из «Морса» и «KG бойс». У последних выступление начиналось с приветствия от чемпионов высшей лиги КВН "Азии Микс".

Далее разминка, видеоклип, стэм и конкурс одной песни. Результаты распределились следующим образом: команда «Парадигма» получила 17, 6 бала, «Твердятич Пихто» и «Морс» по 19,2 и в третий раз чемпионом кубка игр КВН ГАГУ стала команда «КG бойс».

Стоит отметить, что все команды принимавшие участие в финале, являются участниками официальных лиг международного союза КВН Сибирь в Новосибирске и Азия в Красноярске. Очередной сезон игр в Горно-Алтайском государственном университете начнется осенью этого года. Практически все нынешние финалисты планируют принять в них участие и еще раз побороться за титул чемпиона.

Иван Яськов