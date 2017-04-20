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Ансамбль «Куреелей» победил в межрегиональном конкурсе

Победа в Хакассии. Ансамбль национальных инструментов "Куреелей" Шебалинской детской школы искусств стал лауреатом первой степени на межрегиональном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки. В нем свое мастерство также показывали коллективы из Тывы, Киргизии, Хакасии. По мнению жюри, ребята из Горного Алтая отличились своим умением слышать, воспроизводить и раскрывать музыкальное произведение.

Дипломы, памятные подарки, инструменты, на которых играли ребята, не выпускают из рук. Они с радостью делятся своими впечатлениями и по дороге домой в Шебалино решили для программы Вести Эл Алтай дать интервью о своей очередной победе.

АМАДУ БАЛУШКИН, СОЛИСТ АНСАМБЛЯ "КУРЕЕЛЕЙ": «Мы играли на национальных инструментах: топшуур, шоор. Я играл на туйгактаар. Теперь еще больше будем заниматься, чтобы еще поехать».

В межрегиональном конкурсе в Хакассии ансамбль "Куреелей" участвует уже не в первый раз. Ранее преподаватели Алла Терешева и Ай-Тана Терешева, уже с другим составом детей, также становились лауреатами престижного конкурса. На этот раз победа досталась им в сложном соперничестве с другими сильными ансамблями.

Победа в конкурсах и такие успехи даются очень непросто. Это, прежде всего, каждодневный труд детей и педагогов. Чтобы научиться виртуозно играть на национальных музыкальных инструментах, нужно огромное желание, терпение и стимул. Как говорят наставники ансамбля, для детей главный стимул - это участие в фестивалях и конкурсах, поездки по разным городам, путешествия, которые дарят много ярких впечатлений.

Марина Кулеева