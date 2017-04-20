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Тобелер. Достижения и планы на будущее

21 апреля вся страна отметит День местного самоуправления - профессиональный праздник тех, на кого возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие городов, поселков и деревень. Серия наших материалов будет посвящена успехам и достижениям местной власти. Мои коллеги побывали в отделенном селе Тобелер Кош-Агачского района.

15 километров от районного центра. Население Тобелера, по официальным данным - 1362 человека. Глава сельского поселения - Оразай Каранов. В трудовой стаж, который берет начало с 1985 года, вошли работа инженером, специалистом по ГО ЧС, директором медспецавтотранса. Была работа и в коммерческой сфере, и в бюджетной. С 2004-го полтора года работает главой сельского поселения. А затем после перерыва, побеждает на выборах 13-го и вновь становится во главе села. Одной из главных задач, которые следует решать - несанкционированные свалки.

ОРАЗАЙ КАРАНОВ, ГЛАВА ТОБЕЛЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: «В 70-х гг. была деревня маленькая, мусор вывозился недалеко, за бугром выбрасывали, потом в 80-х еще чуть дальше, в другом месте, в 90-х в третьем месте. Сейчас с 97 года у нас полигон ТБО в отдельном месте, все вывозится сюда. А этот мусор в черте села остается».

Плюс ко всему остались старые здания советской эпохи. Постепенно все вывозится. Установлено уличное освещение. Появился детский сад на 50 мест. Капитально отремонтирован один из блоков школы. В ближайших планах: обновить всё образовательное учреждение. Сегодня его посещают 187 детей. Глава поселения здесь частый гость.

В большинстве своем, местное население живет за счет хозяйства. Оттого в область задач входят организация выпасов скота, уход и охрана сенокосных угодий. Не остался Тобелер и без народных умельцев. Нурлан Аспанбитова шьет сырмаки уже более пятидесяти лет, ее изделия пользуются здесь особым спросом.

Семейный музей. Предметы одежды, кухонной утвари и интерьера, и даже именное седло. Все экспонаты бережно хранятся, чтобы молодое поколение не забывало свои корни.

Проблем в селе немало, оттого и много планов. Первым делом, необходимо закончить ремонт школы и Дома Культуры. Требуется новый ФАП. Также в планах Оразая Каранова - ремонт дорог и, подведение воды, сегодня она привозная. Главное, что есть желание поставленные задачи решать.

Олеся Овсянкина