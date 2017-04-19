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"Зебре без вас одиноко"

Республиканская ГИБДД провела акцию для участников дорожного движения, которые не умеют правильно переходить проезжую часть. Особое внимание уделено детям. По данным инспекции, за текущий период произошло 7 ДТП, в которых дети пострадали по собственной неосторожности.

Мероприятие проходило на одном из оживленных пешеходных переходов, расположенном около 13 школы. Здесь каждый день интенсивное движение транспорта и пешеходов, которые зачастую перебегают проезжую часть не по "зебре", чем подвергают себя смертельной опасности. Главным помощником стал «Светофор-Светофорыч», который вместе с полицейскими разъяснял детям правила безопасного перехода по нерегулируемому пешеходному переходу.

Воспитание детей лежит на плечах родителей. Именно они должны стать примером для ребенка, научив его правильно переходить дорогу. Однако практика показывает обратное. И взрослые, и дети, забывая о собственной безопасности, бегут не глядя по сторонам. Подобные акции, отмечают инспекторы ГИБДД, призваны в очередной раз достучаться в наглухо закрытые двери. В надежде, что участники дорожного движения их услышат. Однако если мама с папой не будут обращать внимание на то, как их сын или дочь переходит дорогу, да еще и сами переходят в неположенном месте, то последствия, как понимаем, рано или поздно окажутся плачевными. Пострадать могут все: и дети, и родители, и водитель транспортного средства. В ходе акции своим примером активисты продемонстрировали безопасный переход улицы в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, вместе с инспекторами, провели беседы с пешеходами о необходимости всегда соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу только по «зебре».

Сотрудники инспекции призывают родителей особо внимательно отнестись к данной проблеме. С наступлением весны транспорта на дорогах республики стало больше. Зебры с проезжей части никуда не "ушли". И объяснить детям, о том, что у всех участников дорожного движения есть свои преимущества, надо прямо сейчас. Преимущества пешеходов - это зебра. И это все ребята должны знать с детского сада. Кроме того инспекторы напомнили детям, для чего нужны светоотражатели, и как правильно закрепить их на одежде. И акцентировали, что использование фликеров в темное время суток вне населенных пунктов, стало обязательным.

Кристина Бандура