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Хозяйства республики готовятся к весенне-полевым работам

Фермерское хозяйство Суркашевых из Онгудайского района насчитывает более 200 голов крупного и мелкого скота. Зимовку здесь удалось пережить без потерь. Теперь сельчанам предстоит подготовить пашни к посеву.

Урочище Чичке Онгудайского района, недалеко от села Хабаровка. В хозяйстве Суркашевых более шестидесяти голов крупного рогатого скота и около двухсот овец. Фермерством семья занимается более 20 лет, и за всё это время они не припомнят такой снежной зимы, как в этом году. Обильные снегопады испытали хозяйственников всего района. Для докармливания овцематок пришлось дополнительно покупать комбикорм. Тем не менее, несмотря на все трудности, зимовка прошла без потерь. Сейчас прошел отел коров, и уже открываются пастбища.

Сейчас скот вышел на пастбища. Коровы казахской белоголовой породы свободно пасутся возле стоянки. Зимой они находились на стойловом содержании. Чтобы прокормить поголовье, подготовку к следующей зимовки нужно начинать уже сейчас. В хозяйстве Суркашевых 4 га пашенных угодий. Работа здесь не заканчивается никогда.

Зима, а вместе с ней и трудности фермеров, позади. В хозяйствах Республики начинается окот. С наступлением тепла развёртываются весенне-полевые работы и подготовка к новому сезону.

Сергей Булгаков