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Перспективы потребительской кооперации

Сегодня в Республике Алтай работает 11 потребительских обществ в Майминском, Онгудайском, Усть-Коксинском, Чемальском, Чойском, Шебалинском районах и Горно-Алтайске. Глава региона Александр Бердников провел совещание по вопросам развития потребкооперации в Горном Алтае. На встрече обсудили основные направления которым необходимо уделить особое внимание.

Сегодня на территории республики в системе потребкооперации работают 27 магазинов, 7 пунктов общественного питания, 5 предприятий хлебопечения, 4 кондитерских цеха, 3 цеха по производству безалкогольной продукции и 2 цеха по производству колбасных изделий. В экономическом техникум обучается порядка 290 студентов по четырем специальностям. Недавно в систему вошел сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив в Усть-Коксинском районе, который специализируется на производстве колбасной продукции.

СЕРГЕЙ ЛОЖКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РА: «У нас на сентябрь месяц было 5,5 тыс. пайщиков. Сделали перерасчет и реально работающих стало 3600 человек. Конечно, печально было осознавать, что многие забыли про систему кооперации, когда мы проводили перерасчет, а молодёжь практически и не знает, что такая система существует».

Глава региона Александр Бердников напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию сказал: «Чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации». По его словам, сегодня необходимо использовать механизм и потенциал потребительской кооперации для увеличения производства и сбыта сельхозпродукции, заготовки и переработки дикоросов, организации бытового сервиса сельчан, что, в конечном итоге, положительно скажется на благосостоянии граждан.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «До 90 года уровень товарооборота в системе потребкооперации РА составлял 70%, сейчас только около процента. Не понятно, куда ушла собственность до конца, пайщики потеряли значительные преференции. С этим нужно разбираться в существующем правовом поле. Также была система торговли, сегодня из 200 магазинов - 27 в системе потребкооперации, которые торгуют тем, что завозится из-за пределов РА, разным ширпотребом, хотя это тоже нужно. В сентябре 16 года мной подписано соглашение на международном форуме в Сочи с руководителем центрсоюза Зубовым В.Л., где мы обратились с просьбой оказать поддержку по возрождению потребкооперации в РА. Сейчас в Татарстане будет приниматься решение о придании пилотному проекту РА, мы будем первые в РФ, естественно, будет финансовая поддержка. Это будет просто для людей, для повышения их уровня, для трудозанятости - большой шаг».

Также Александр Бердников отмечает что: "В одиночку индивидуальным предпринимателям и фермерам сложно наладить переработку и сбыт, а также поддерживать стабильные оборотные ресурсы. Кроме того, организованная форма сбыта продукции положительно скажется и на ценовой политике". Правительство Республики Алтай, в свою очередь, взяло на себя обязательства оказывать государственную поддержку организациям потребительской кооперации. Для решения вопросов развития потребительской кооперации в правительстве региона создана рабочая группа.

Иван Яськов