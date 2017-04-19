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Более 200 многодетных семей получат земельные участки

Исполнение президентских указов в области поддержки многодетных семей и детей-сирот стал одним из вопросов в повестке заседания Правительства. Региональным материнским капиталом за рождение 4-го и последующего ребенка в республике воспользовались около 400 семей. Выделение земельных участков в муниципалитетах, строительство жилья для сирот - в числе тем обсуждения.

В республике более 7 тыс. многодетных семей, имеющих трех и более детей. С 2011 года за четвертого ребенка регион выплачивает материнский капитал - 50 тысяч рублей. На сегодня этим правом воспользовались 370 семей. Всего выдано 1200 сертификатов.

С 2013 года многодетные могут бесплатно получить земельный участок под строительство. 3600 заявок, предоставлено 1600. Подведение инфраструктуры к выделенным участкам для льготных категорий - бесплатно.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «За период 2012-2016 гг. на эти цели было выделено 114 млн. из республиканского бюджета. Данные средства позволили обеспечить инфраструктурой 830 земельных участков, выделенных многодетным семьям и около 1000 участков, выделенных другим категориям граждан».

В этом году еще 224 семьи получат земельный участок. Не все районы планируют выделение земель многодетным семьям. Глава республики Александр Бердников поручил решить этот вопрос с главами муниципалитетов в ближайшие недели.

Еще один вопрос - жилье сиротам. И здесь не главы районов, а представители строительных компании будут приглашены на заседание правительства. Деньги выделяются - дома не сдаются.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Строят коммерческое жилье, извлекают доход. Деньги мы перечисляем по государственным программам: «Переселение из ветхого и аварийного жилья» и «Дома сиротам» - сроки затягивают. Нужно разбираться локально. С приглашением собственников и строительных компаний и поговорить».

За 4 года реализации программы сиротам приобретено 473 жилых объекта на первичном рынке, построены многоквартирные частные дома. На эти цели было выделено 479 миллионов. В этом году квартиры получат еще 108 человек. 18 из них уже отметили новоселье.

Ольга Усольцева