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«Золотой Арабеск» вновь собирает друзей

В Горно-Алтайске состоялся традиционный детский хореографический конкурс «Золотой арабеск». В этом году в нем приняли участие 250 танцоров из 28-ми коллективов со всей республики.

Лучшие народные танцы в своих возрастных категориях представили группа «Дьылдыс» из Ини, коллектив Кош-Агачской ДШИ и ребята из городской гимназии №3.

В номинации стилизованный народный танец жюри назвало победителями коллектив «Грация» и «Юность» из городского Лицея №6, а также ансамбль «ТОФИС» Школы искусств Адамант.

Гран-при фестиваля "Золотой арабеск" в этом году удостоен коллектив «Гранд-плюс» Центра детского творчества Горно-Алтайска.

Все победители и призеры фестиваля награждены призами и дипломами.