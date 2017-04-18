НОВОСТИ

Научные достижения для качественного применения на практике

Выставки, круглые столы и мастер классы. Более тысячи студентов, аспирантов и молодых учёных представили свои работы на традиционной научной конференции. В Горно-Алтайском Государственном университете в этом году она проходит в 52-ой раз.

В будущем подобные установки для выращивания растений способны совершить переворот в сельском хозяйстве. Микроконтроллер и программу для него разработали студенты физико-математического и инженерно-технологического института ГАГУ. Ещё с одной своей научной работой в области квантовой физики Юрий Попов занял третье место на Всероссийской олимпиаде в Челябинске.

Всё больше своих научных разработок студенты ГАГУ готовы применять на практике.

Экологи, биологи, химики, студенты и аспиранты других факультетов ГАГУ сегодня имеют возможность работать на высококачественном современном оборудовании, посещать научные семинары и конференции по всей России и заграницей. О значении науки в современном мире говорили на пленарном заседании научно-практической конференции студентов, аспирантов, которую Горно-Алтайский госуниверситет проводит уже в 52 раз.

ВАЛЕРИЙ БАБИН, РЕКТОР ГАГУ: «Роль научных исследований в современной жизни невероятно возросла. Невозможно качественно преподавать в университете, если преподаватель не занимается наукой. Невозможно получить качественное образование студентам, если он тоже не занимается научными исследованиями».

До 20 апреля в рамках научной конференции пройдёт работа 8 секций. На них более тысячи студентов представят свои научные доклады и разработки. Также участники мероприятия встретятся за круглыми столами, посетят организованные мастер классы и выставки. 21 апреля будут подведены итоги, победители получат дипломы.

Сергей Булгаков