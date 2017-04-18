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Праздник творчества состоялся на территории природного парка "Ак-Чолушпа"

Возрождение и сохранение традиций, развитие промыслов и выявление талантов. В Улаганском районе прошел экологический конкурс "Наш дом природа". Более двадцати участников, около ста творческих работ и яркие концертные номера.

Пазырыкские мотивы в картинах и сувенирах. Национальные традиции, накосные украшения, свадебные атрибуты, кухонная утварь и стилизованная одежда, сшитая руками мастериц. Особо привлекает разнообразие материалов - кожа, мех, дерево, войлок. Экологический конкурс "Наш дом природа" организован Общиной теленгитов "Кун" и природным парком "Ак-Чолушпа".

АЛЕНА МАИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИРОДНОГО ПАРКА "АК-ЧОЛУШПА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩИНЫ КМН "КУН": «Наиболее удачно состоялась номинация по народным промыслам. Много желающих, около 100 работ, 20 участников и по музыкальному конкурсу 6 участников».

В первой части конкурса жюри оценивали работы на выставке "Полет мастеров-2017". Среди выставочных работ особо выделяются оригинальные предметы из металла. Станислав Юлуков даже оказавшись в инвалидном кресле продолжает заниматься творчеством и участвовать в конкурсах.

Тема экологии была везде. Экоматериалы, защита лесов и животных и, конечно же, сюжеты в картинах, также отображали красоту природы Горного Алтая. Участниками были жители не только районного центра, но и из сел Кара-Кудюр, Балыкча, Коо, Язула и Балыктуюль.

Еще один конкурсный тур для вокальных исполнителей. На сцене Дома культуры звучали песни местных авторов, национальные инструменты и горловое исполнение. Такой экоконкурс, это своего рода площадка не только для уже опытных мастеров и исполнителей, но и для начинающих авторов. Здесь они перенимают опыт, делятся наработками и строят дальнейшие планы. Чем разнообразнее будет творчество у сельских жителей, тем интереснее жизнь.

Марина Кулеева