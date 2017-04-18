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Новые приборы учета позволят сэкономить на плате за электричество

Почти у 40 тысяч абонентов-физических лиц в этом году истекает срок межповерочного интервала приборов учёта электроэнергии. Все, кто получил извещения, должны вовремя заменить свои счетчики на новые. Алтайэнергосбыт предлагает свои услуги не только по продаже специального оборудования, но и их замене.

Сотрудник алтайэнергосбыта сегодня приглашен на замену электросчетчика в квартире. Житель пятиэтажки, получив уведомление, сразу приобрел новый прибор учета и позаботился о его установке.

По данным АО «Алтайэнергосбыт» почти у 4,5 тысяч бытовых абонентов Республики Алтай истёк или истекает срок межповерочного интервала приборов учёта электроэнергии. Эксплуатация неповеренных счетчиков влечёт применение расчётного способа при определении объёмов потребления электрической энергии.

Так, с даты истечения срока поверки, объем коммунальной услуги будет определяться исходя из среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса абонентом, но не более 3 периодов подряд. В последующие месяцы начисление будет производиться исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента. В итоге - расходы на оплату электроэнергии могут существенно вырасти.

Ответственность за состояние приборов учета и соответствие их требованиям законодательства лежит на собственнике. В среднем сроки межповерочного интервала колеблются от 6 до 16 лет в зависимости от модели. Для уточнения сроков все желающие могут обратиться в клиентские офисы компании. Энергетики также напоминают, что при замене счетчиков лучше отказаться от услуг частных мастеров, во избежание несоответствия требованиям, в следствие чего, сетевая организация может просто отказать ставить на учёт прибор.