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В центре внимания – подготовка к летнему отдыху детей

Каникулы с пользой. В регионе идет подготовка к летней оздоровительной кампании. В этом году на это выделено более 70 млн. рублей. Разными типами отдыха будет охвачено 23 тысячи детей.

Летом в регионе будут работать 182 пришкольных площадок, 10 палаточных, 7 профильных лагерей, а также 10 лагерей круглосуточного пребывания. Это «Манжерок» в Майминском районе, «Лебедь» в Турачаке, «Беловодье» в Усть-Коксе, «Талду» в Улагане, «Чедирген» и «Космос» в Горно-Алтайске, «Ак-Тру» в Кош-Агаче и «Эзлик» в «Усть-Канском районе.

Подготовка к летнему отдыху детей находится на контроле республиканского правительства. Все министерства, ведомства и муниципалитеты до окончания учебного года проводят большую работу. В 2017 году на каждого ребенка в среднем будет выделено до 12,5 тыс. рублей. Вопросам организации питания, образовательного процесса и безопасности уделяется особое внимание.

В этом году в лагерях смогут отдохнуть в целом 23 тыс. детей. Среди них попавшие в трудную жизненную ситуацию, сироты и воспитанники школ-интернатов. На семинаре было отмечено, что подготовительную работу в районах необходимо проводить на должном уровне.

Иван Яськов